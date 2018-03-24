2018-03-24T07:13:18+03:00
Политика

КНДР согласилась обсудить с Южной Кореей подготовку к встрече лидеров стран

Делегации двух стран встретятся 29 марта в пограничном пункте Пханмунджом
Юлия ДИВЕЕВА
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КНДР и Южная Корея проведут предварительные переговоры по саммиту на высшем уровнеКНДР и Южная Корея проведут предварительные переговоры по саммиту на высшем уровнеФото: REUTERS
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Северная Корея согласилась провести встречу с высокопоставленными представителями Южной Кореи по вопросам подготовки и проведения саммита лидеров двух стран, который назначен на апрель. Об этом сообщило Министерство объединения Республики Корея.

Переговоры пройдут 29 марта в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. На них стороны определят дату и места проведения межкорейского саммита на высшем уровне.

Сеул передал Пхеньяну свое предложение через пограничный канал связи. Южнокорейская делегация будет состоять из трех человек во главе с министром объединения Чо Мён Гён, передает агентство Yonhap.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в начале марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил в КНДР своих спецспосланников с двухдневным визитом. Представителей Республики КОрея принимал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он учтроил для них торжественный ужин.

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