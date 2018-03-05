Ким Чен Ын устроил торжественный ужин для спецпосланников Южной Кореи

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-05T14:11:06+03:00

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В рамках двухдневного визита в Пхеньян спецпосланники президента Южной Кореи приняли участие в торжественном ужине с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщили в администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

«Председатель Ким Чен Ын в настоящее время устраивает ужин для спецпосланников (Республики Корея)», - заявил пресс-секретарь президента Южной Кореи Ким Ый Гём.

Это первая официальная встреча Ким Чен Ына с представителями Республики Корея. Ужин начался в 18:00 по местному времени (12:30 мск). В Сеуле мероприятие вопринимают как готовность Пхеньяна нормализовать межкорейские отношения, отметил пресс-секретарь.

Южнокрейская делегация состоит из 10 высокопоставленных чиновников, включая главу управления по нацбезопасности при президенте РК, руководителя национальной разведки и заместителя министра по делам объединения.

В ходе визита спецпосланники обсудят с руководством КНДР вопросы укрепления мира на Корейском полуострове, а также передадут Ким Чен Ыну письменное послание от президента Мун Чжэ Ина. Ожидается, что будет поднята тема возможной поездки южнокорейского лидера в Пхеньян.

Другая цель спецпосланников — способствовать установлению прямого диалога между КНДР и США. Сразу после визита в Пхеньян делегация Южной Кореи отправится в Вашингтон, где обсудит его итоги с американской стороной.