СМИ узнали, что у Uber были проблемы с беспилотниками еще до аварии в Аризоне

СЕГОДНЯ 07:47 2018-03-24T07:47:48+03:00

На испытаниях беспилотные автомобили в среднем проезжали в автономном режиме около 21 км, а затем водителям приходилось брать управление на себя

Изменить размер текста: A A

Еще до смертельной аварии в американском городе Темпе, штат Аризона, компания Uber испытывала проблемы с беспилотными автомобилями.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, при испытаниях беспилотники в среднем проезжали в автономном режиме около 21 км, а затем водителям приходилось брать управление на себя. Отмечается, что такие инциденты происходили чаще, чем в конкурирующих компаниях. Особенно часто это наблюдалось во время движения около строек и мимо грузовиков с высокими бортами.

Напомним, газета San Francisco Chronicle сообщила со ссылкой на полицию, что 18 марта беспилотник Volvo сбил в Темпе женщину, переходившую дорогу в неположенном месте и перевозившую свой велосипед. Полиция проверила видеозаписи с двух камер, установленных на автомобиле, и пришла к выводу, что женщина возникла перед транспортным средством слишком неожиданно. Пострадавшая от полученных травм скончалась больнице.