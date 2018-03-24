2018-03-24T12:06:00+03:00
Политика

Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина

По словам пресс-секретаря президента РФ, в ближайшее время формализована «дорожная карта» – план выполнения рамочного замысла главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина есть конкретная программа, реализация которой начнется после формирования нового правительства.

«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», – сказал Песков в интервью телеканалу «МИР».

По его словам, в ближайшее время будет выработана «дорожная карта» по выполнению замысла главы государства.

«Давайте подождем, сейчас будет уже формализована «дорожная карта» – конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться. А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все», - отметил пресс-секретарь, добавив, что речь идет о развитии экономики, социальной сферы, технологий и обороноспособности страны.

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