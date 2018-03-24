Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина есть конкретная программа, реализация которой начнется после формирования нового правительства.
«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», – сказал Песков в интервью телеканалу «МИР».
По его словам, в ближайшее время будет выработана «дорожная карта» по выполнению замысла главы государства.
«Давайте подождем, сейчас будет уже формализована «дорожная карта» – конкретный план выполнения рамочного замысла президента Путина, и он будет реализовываться. А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все», - отметил пресс-секретарь, добавив, что речь идет о развитии экономики, социальной сферы, технологий и обороноспособности страны.