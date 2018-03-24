Песков о вербовке Савченко спецслужбами России: Это полная чушь

СЕГОДНЯ 12:43 2018-03-24T12:43:46+03:00

Москва с "нетерпением ждет от ЕС" призывов к Киеву дать свободу Надежде Савченко, сыронизировали в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко завербована Москвой в бытность ее в ростовской тюрьме. Именно так зарубежные журналисты объясняют предъявленные ей на родине обвинения в подготовке теракта в Раде.

По словам Пескова, все вышеприведенные доводы — не более чем очередная информационная клюква с туманного Альбиона. "Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь», - сказал Песков, подчеркнув, что Надежда Савченко «глубоко внутреннее дело Украины».

В заключении Песков сыронизировал, что Москва с нетерпением ждет призывов из ЕС к Украине дать свободу Надежде Савченко, как когда-то Брюссель требовал этого от Москвы.

Депутат парламента Украины Надежда Савченко подозревается на родине в подготовке теракта в здании Рады. 23 марта Шавченковский суд Киева отправил парламентария под арест на два месяца, после того, как с нее была снята депутатская неприкосновенность. В ответ Савченко объявила голодовку.