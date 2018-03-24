2018-03-24T14:10:20+03:00
Происшествия

Во втором по величине городе Египта прогремел мощный взрыв, погиб один человек

Жертвой взрыва должен был стать глава управления безопасности Александрии, но он остался жив
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В египетской Александрии террористы подорвали автомобильВ египетской Александрии террористы подорвали автомобильФото: REUTERS
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В результате направленного взрыва во втором по величине городе Египта Александрии погиб один мирный житель и еще несколько получили ранения.

Трагический инцидент произошел в районе улицы Аль-Муаскар ар-Руманий в районе Рушди, что на востоке средиземноморского города. Взорвалась заминированная машина. Об этом пишет местная газета Youm со ссылкой на городские медицинские службы.

По предварительной версии полиции, это был теракт. Реальной жертвой взрыва должен был стать глава управления безопасности египетской Александрии. По имеющимся данным, чиновник находился в непосредственной близости от взрыва, в момент, когда он прогремел. О состоянии главы ведомства не сообщается.

В настоящее время квартал оцеплен силами безопасности, проводятся оперативные следственные мероприятия. Пострадавшие с многочисленными осколочными ранениями доставлены в местные клиники. Их состояние медики оценивают, как средней тяжести

Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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