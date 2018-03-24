2018-03-24T14:18:11+03:00
Политика

Замминистра обороны рассказал о группировках носителей крылатых ракет

По словам Валерия Герасимова, опыт операции на территории Сирии дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника
Екатерина БОЛГОВА
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Во время выступления Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. ФОТО Михаил Метцель/ТАССВо время выступления Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования сформированы на всех стратегических направлениях в России.

Он отметил, что опыт операции на территории Сирии дал новое развитие системам комплексного поражения противника.

"Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования", — добавил Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

Он подчеркнул, что созданные группировки носителей крылатых ракет способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах, передает РИА Новости.

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