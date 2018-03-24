Замминистра обороны рассказал о группировках носителей крылатых ракет

СЕГОДНЯ 14:18 2018-03-24T14:18:11+03:00

Во время выступления Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

По словам Валерия Герасимова, опыт операции на территории Сирии дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования сформированы на всех стратегических направлениях в России.

Он отметил, что опыт операции на территории Сирии дал новое развитие системам комплексного поражения противника.

"Для повышения ее эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия. На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования", — добавил Герасимов на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

Он подчеркнул, что созданные группировки носителей крылатых ракет способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах, передает РИА Новости.