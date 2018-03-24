2018-03-24T15:10:06+03:00
Происшествия

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на востоке Москвы

Спасатели эвакуировали из здания на Хабаровской улице семь человек
Дарья ИВАШКИНА
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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на востоке МосквыВзрыв бытового газа произошел в жилом доме на востоке МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 24 марта, появилась информация о том, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме, расположенном на востоке Москвы по адресу: Хабаровская улица, дом 18, корпус 2. По предварительным данным, именно по этой причине на седьмом этаже здания вспыхнул пожар.

«В квартире на седьмом этаже дома 18, корпус 2, на Хабаровской улице произошел пожар. Предварительно, в результате взрыва бытового газа», - сказал источник в экстренных службах столицы ТАСС.

Причем, как заметил собеседник агентства, в квартире, в которой случилось возгорание, могут находиться два человека.

Между тем в столичном главке МЧС России сообщили об эвакуации из дома на Хабаровской улице семи человек. Также в спасательном ведомстве подчеркнули, что пожар в жилом здании уже удалось ликвидировать, его площадь составила 15 квадратных метров.

Отметим, это далеко не первый подобный случай в московском регионе. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года взрыв бытового газа произошел в жилой пятиэтажке в подмосковных Химках. Тогда на месте происшествия также начался пожар.

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