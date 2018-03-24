2018-03-24T15:21:27+03:00
Москва

В Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы

Днем в субботу нельзя будет проехать по Малой Грузинской, Расторгуевсокму переулку, Пресненскому Валу и другим улицам
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве перекроют несколько улицВ Москве перекроют несколько улицФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 24 марта, в Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы и религиозного мероприятия.

«В частности, с 15.00 до 15.20 нельзя будет проехать по улице Малая Грузинская от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. С 15.20 до 15.40 движение перекроют в Расторгуевском переулке на участке от Малой Грузинской до улицы Пресненский Вал», - сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, будет перекрыта улица Пресненский Вал от Расторгуевского переулка с 15.40 до 16.00. С 16.00 до 16.20 нельзя будет проехать по улице Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская.

Кроме того, в Проектируемом проезде №490 будет полностью перекрыто движение не только в субботу, но и в понедельник, 26 марта, во вторник, четверг и пятницу. Время перекрытий - с 15.00 до 18.30.

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