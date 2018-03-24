Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов
Финансовый конгломерат Bank of America выплатит штату Нью-Йорк 42 млн долларов для прекращения расследования, инициированного в связи с обнаружившимися нарушениями при проведении банком электронных торгов.
По словам генпрокурора штата Эрика Шнайдермана, эта сумма станет крупнейшей из всех, когда-либо выплаченных на территории США в связи с нарушениями при операциях на электронных торговых площадках, передает агентство Bloomberg.
По данным следствия, в 2008 году инвестиционное подразделение Bank of America - Merrill Lynch - заключило тайное соглашение с несколькими компаниями, включая Madoff Securities и Citadel Securities, которые занимаются электронными биржевыми операциями.
В течение пяти лет Merrill Lynch предоставляла этим фирмам право проводить торговые операции клиентов банка без их ведома. А это является нарушением.
По словам представителя Bank of America Билла Холлдина, у банка не было цели ввести в заблуждение своих клиентов и скрывать от них данные, а речь идет о проблемах в области коммуникации с клиентами.