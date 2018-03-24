2018-03-24T17:05:01+03:00
Политика

Песков: санкции не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС

Как заметил представитель Кремля, интеграция на постсоветском пространстве является приоритетным направлением во внешней политике
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Кремле заверили, что действующие и возможные новые антироссийские санкции не помешают интеграционным процессам на пространстве бывшего СССР. Между тем, как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, определенное негативное влияние ограничительные меры все же оказывают.

«Безусловно, "санкционные обмены" России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане. В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», - сказал Песков в интервью телеканалу «Мир 24».

Также он подчеркнул, что для главы нашего государства Владимира Путина интеграция на постсоветском пространстве является приоритетным направлением во внешней политике.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года российский лидер заявлял, что Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Как тогда отметил Путин, внастоящее время существуют угрозы, эффективно бороться с которыми можно только объединяя усилия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минобороны РФ опубликовало видео выхода боевиков из Восточной Гуты
В Иране назвали провокацией обвинения США в кибератаках
Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»
Эрдоган назвал страны Запада агрессорами
Главой парламента Италии впервые стала женщины
В Барселоне число пострадавших в результате столкновений с полицией возросло до 35
Bank of America согласился выплатить штату Нью-Йорк 42 млн долларов
Защита обжалует арест Надежды Савченко
Сербия вспоминает погибших от бомбардировок НАТО
В Москве перекроют участки нескольких улиц из-за репетиции парада Победы
В Амстердаме арестовали около 90 английских болельщиков
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на востоке Москвы
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии работу на международной арене
В школе Пенсильвании учеников вооружили камнями на случай стрельбы
Порошенко поблагодарил США за помощь Украине на 620 миллионов долларов
МИД РФ прокомментировал решение сейма Латвии перевести школы на латышский язык обучения
Замминистра обороны рассказал о группировках носителей крылатых ракет
Песков: выборы президента проходили с «достаточно существенным» элементом конкуренции
Во втором по величине городе Египта прогремел мощный взрыв, погиб один человек
В Госдуме прокомментировали советы Трампу выслать российских дипломатов
Возглавить театр «Табакерка» предложили Владимиру Машкову
Песков о вербовке Савченко спецслужбами России: Это полная чушь
Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть
Голодец рассказала о подготовке к визиту в Россию премьер-министра Японии
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Австралии"
Экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что узнал о своём увольнении из СМИ
Эксперт прокомментировал информацию о возможной высылке российских дипломатов из 20 стран Европы
Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина