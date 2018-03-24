Песков: санкции не помешают интеграционным процессам в ЕАЭС

СЕГОДНЯ 17:05 2018-03-24T17:05:01+03:00

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В Кремле заверили, что действующие и возможные новые антироссийские санкции не помешают интеграционным процессам на пространстве бывшего СССР. Между тем, как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, определенное негативное влияние ограничительные меры все же оказывают.

«Безусловно, "санкционные обмены" России с другими странами определенное негативное влияние на интеграционный процесс оказывают, но они не могут иметь решающего влияния в отрицательном плане. В данном случае мы констатируем очень позитивную динамику интеграционных процессов, прежде всего в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)», - сказал Песков в интервью телеканалу «Мир 24».

Также он подчеркнул, что для главы нашего государства Владимира Путина интеграция на постсоветском пространстве является приоритетным направлением во внешней политике.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года российский лидер заявлял, что Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Как тогда отметил Путин, внастоящее время существуют угрозы, эффективно бороться с которыми можно только объединяя усилия.