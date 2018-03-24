2018-03-24T18:42:43+03:00
В мире

В Германии пьяного пилота задержали прямо перед вылетом

Недобросовестный летчик должен был управлять самолетом со 106 пассажирами на борту
Дарья ИВАШКИНА
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Аэропорт ШтутгартаАэропорт ШтутгартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В немецком Штутгарте задержали второго пилота пассажирского самолета прямо перед вылетом в Лиссабон. Дело в том, что у летчика - 40-летний гражданин Португалии - были все признаки алкогольного опьянения.

Как выяснилось, на «неуверенную походку» пилота и исходивший от него запах спиртного обратил внимание один из работников аэропорта, после чего стражи порядка решили проверить португальца. Причем проверку они провели, когда летчик уже находился в кабине пилотов.

В итоге рейс в Лиссабон был отменен, а у гражданина Португалии, который должен был управлять самолетом со 106 пассажирами на борту, взяли анализы на содержание алкоголя в крови, пишет Die Welt.

Кстати, отметим, это далеко не первый подобный случай в мире. Кпримеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае 2015 года пьяного пилота задержали в аэропорту Амстердама Схипхол. Тогда летчика поймали в тот момент, когда он уже поднимался на борт самолета, которым должен был управлять.

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