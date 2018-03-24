2018-03-25T00:01:39+03:00
Общество

Умерла первая победительница «Евровидения» Лиз Ассиа

Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа скончалась в возрасте 94 года [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 летШвейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одной из больниц Цюриха скончалась первая победительница «Евровидения», швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа. Об этом сообщает газета Blick со ссылкой на представителя певицы Жана Айхенбергера.

Лиз Ассиа победила на первом в истории европейском конкурсе исполнителей в 1956 году. Совсем недавно, 3 марта, ей исполнилось 94 года.

СПРАВКА «КП»

Лиз Ассиа начинала сценическую карьеру как танцовщица, выступать в качестве вокалистки стала с 1940 года. После окончания Второй мировой войны провела свои первые зарубежные гастроли в Париже, а затем стала очень популярной исполнительницей в ФРГ.

На первом конкурсе «Евровидение» в 1956 году она исполнила две песни — Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла вторая композиция. Потом представляла Швейцарию на двух следующих конкурсах: в 1957 году заняла восьмое место с песней L’enfant que j'etais, а в 1958-м — второе место с песней Giorgio, которую она исполнила на итальянском языке.

На первом конкурсе Евровидение в 1956 году Лиз Ассиа исполнила две песни —Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла вторая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На первом конкурсе Евровидение в 1956 году Лиз Ассиа исполнила две песни —Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла втораяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом Лиз Ассиа часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи. Последние годы проживала во французском городе Канны.

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