2018-03-25T05:27:58+03:00
Звезды

Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 лет

Певица Лиз Ассия выиграла песенный конкурс в 1956 году с композицией Refrain
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 летШвейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа ушла из жизни в возрасте 94 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Печальная новость пришла из Швейцарии: в субботу, 24 марта, после продолжительной болезни скончалась победительница первого «Евровидения». Эстрадная певица Лиз Ассия, которой совсем недавно, 3 марта, исполнилось 94 года, умерла в одной из больниц Цюриха.

О смерти швейцарской исполнительницы, вошедшей в историю как самая первая победительница «Евровидения», сообщает официальный сайт международного музыкального конкурса со ссылкой на бывшего представителя певицы Жана Айхенбергера.

На первом конкурсе Евровидение в 1956 году Лиз Ассиа исполнила две песни —Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла вторая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На первом конкурсе Евровидение в 1956 году Лиз Ассиа исполнила две песни —Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла втораяФото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Лиз Ассиа на первом европейском конкурсе исполнителей в 1956 году спела две песни — Das alte Karussell и Refrain, победу ей принесла вторая композиция.

Потом представляла Швейцарию на двух следующих конкурсах: в 1957 году заняла восьмое место с песней L’enfant que j'etais, а в 1958-м — второе место с песней Giorgio, которую она исполнила на итальянском языке.

Потом певицу, последние годы жившую французском городе Канны, часто приглашали на «Евровидения» в качестве почетной гостьи.

Стоит отметить, что Лиз Ассиа начинала сценическую карьеру как танцовщица, выступать в качестве вокалистки стала с 1940 года. После окончания Второй мировой войны провела свои первые зарубежные гастроли в Париже, а затем стала очень популярной исполнительницей в ФРГ.

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