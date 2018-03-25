2018-03-25T06:10:39+03:00
В мире

Авиация США нанесла удар по террористам на юге Ливии

В результате бомбардировки были ликвидированы два главаря экстремистов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На территории Ливии действуют многочисленные вооруженные группировкиНа территории Ливии действуют многочисленные вооруженные группировкиФото: REUTERS
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Авиация Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в субботу нанесла несколько ударов по позициям террористов в южной части Ливии, в результате бомбардировки были ликвидированы два главаря экстремистов.

Об этом, как пишет газета Youm7, сообщил официальный представитель высшего исполнительного органа власти страны – президентского совета Ливии Мухаммед ас-Салак. По его словам, авиаудар 24 марта США нанесли в координации с ливийским правительством национального согласия, его целью было здание в районе ливийского города Убару, где в тот момент проходило совещание главарей действующих в регионе террористических группировок.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после гражданской войны 2011 года, которая привела к свержению режима Муаммара Каддафи, на территории Ливии действуют многочисленные вооруженные банды, в том числе и боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической группировки).

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