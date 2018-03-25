Володин: реализация послания президента уже началась

СЕГОДНЯ 14:58 2018-03-25T14:58:29+03:00

По словам председателя Госдумы, около 70 предложений по законодательному обеспечению обращения Путина к Федеральному собранию уже в работе

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента уже начала реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, собрано более 360 предложений по законодательному обеспечению послания, из которых около 70 уже в работе.

«Мы уже прошли определенную часть пути, собраны предложения, их более 360 от депутатского корпуса, от регионов по реализации послания. Это законодательные инициативы. Сейчас рабочая группа отобрала первые законопроекты, которые необходимо принимать. Их где-то около 70», - сказал председатель Госдумы в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Володин заметил, что некоторые законопроекты планируется принять уже в весеннюю сессию. Речь идет о документах, касающихся повышения доступности получения жилья, качества здравоохранения и вопросов поддержки предпринимательства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта глава нашего государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своей речи Владимир Путин рассказал о положении дел в экономике, главных задачах социальной политики и новом российском оружии.