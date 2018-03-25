2018-03-25T17:02:37+03:00
Происшествия

Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы из-за пожара в Кемерово

В ходе встречи будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах
Дарья ИВАШКИНА
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В воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской областиВ воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области
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Глава МЧС созвал экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как уточнили в спасательном ведомстве, в ходе встречи будет доложено о складывающейся ситуации и принимаемых мерах.

«В Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС идет заседание рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям», - цитирует сообщение пресс-службы министерства ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 25 марта, пожар вспыхнул в торговом центре в Кемерово. Возгорание возникло на четвертом этаже здания, где находятся детские аттракционы. А вскоре огнем уже была охвачена площадь в 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли трое детей и одна женщина, и еще 26 человек пострадали.

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