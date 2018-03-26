В Великобритании арестуют российские активы «сомнительного происхождения»

СЕГОДНЯ 14:51 2018-03-26T14:51:49+03:00

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«Сомнительное имущество» российского происхождения начнут арестовывать в Великобритании в ближайшем будущем. По словам министра обороны страны Гэвина Уильямсона, ордера на арест уже выданы.

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон», - цитирует министра РИА Новости.

Цель такой меры – взять на учет любое имущество, происхождение которого органам власти непонятно, говорит Уильямсон. По его словам, правительство уже работает над данным вопросом.

В прошлом году сайт kp.ru писал, что в Великобритании собираются создать единый реестр недвижимости олигархов, куда, в первую очередь, внесли граждан России. В список внесут фамилии, гражданства, возрасты, банковские счета олигархов, а также компании, у которых состоятельные иностранцы приобрели роскошные особняки.