2018-03-26T14:51:49+03:00
В мире

В Великобритании арестуют российские активы «сомнительного происхождения»

Соответствующие ордера, по словам министра обороны, уже выдали
Алексей КАРЕЛИН
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В Великобритании создадут реестр обладателей роскошных особняков и арестуют "сомнительные активы". Фото: Инстаграм Валерии Гурьевой, дочери российского "короля минеральных удобрений" Андрея ГурьеваВ Великобритании создадут реестр обладателей роскошных особняков и арестуют "сомнительные активы". Фото: Инстаграм Валерии Гурьевой, дочери российского "короля минеральных удобрений" Андрея Гурьева
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«Сомнительное имущество» российского происхождения начнут арестовывать в Великобритании в ближайшем будущем. По словам министра обороны страны Гэвина Уильямсона, ордера на арест уже выданы.

«Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон», - цитирует министра РИА Новости.

Цель такой меры – взять на учет любое имущество, происхождение которого органам власти непонятно, говорит Уильямсон. По его словам, правительство уже работает над данным вопросом.

В прошлом году сайт kp.ru писал, что в Великобритании собираются создать единый реестр недвижимости олигархов, куда, в первую очередь, внесли граждан России. В список внесут фамилии, гражданства, возрасты, банковские счета олигархов, а также компании, у которых состоятельные иностранцы приобрели роскошные особняки.

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