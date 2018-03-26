2018-03-26T16:03:46+03:00
В мире

В Китае начались торги нефтяным фьючерсом в юанях

Объем контракта составит 1 тысячу баррелей, минимальный шаг цены - 0,1 юаня за баррель
Екатерина БОЛГОВА
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Китай запустил торги нефтяным фьючерсом в юаняхКитай запустил торги нефтяным фьючерсом в юаняхФото: REUTERS
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В понедельник, 26 марта, в Китае начались торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях. Торги стартовали на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) - дочерней компании Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE).

Церемония запуска состоялась на площадке в деловом районе Пудун. В мероприятии принял участие руководитель Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Лю Шиюй. По его словам, регулятор "полон решимости и обладает возможностями для того, чтобы должным образом построить и наладить работу нефтяного фьючерсного рынка с китайской спецификой".

По данным биржи, объем контракта составит 1 тысячу баррелей, минимальный шаг цены - 0,1 юаня за баррель. Поставки будут совершаться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая. Порты погрузки могут быть скорректированы с учетом рыночных условий, передает ТАСС.

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