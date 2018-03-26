В Госдуме призвали объявить общенациональный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СЕГОДНЯ 16:19 2018-03-26T16:19:19+03:00

В огненной стихии заживо сгорели 64 человека, за жизнь пострадавших борются медики [видео]

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В Государственной думе считают, что страна не должна ограничиваться только региональным трехдневным трауром по погибшим от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По мнению руководителя думской фракции «Справедливой России» Сергея Миронова, вся страна сейчас мысленно с семьями погибших и пострадавших в жуткой трагедии.

"Сегодня вся страна вместе с жителями Кемерово. Я считаю, что необходимо объявить общенациональный траур, это страшная трагедия. К сожалению, погибших уже не вернуть. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказал Миронов журналистам.

25 марта воскресный день для жителей Кемерова обернулся настоящим кошмаром. В результате пожара в торговом центра «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Еще несколько числятся пропавшими без вести. Обнаруженные тела сейчас пытаются идентифицировать медики. Работы на месте завалов не прекращаются ни на минуту.

В Кемеровский области объявлен трехдневный траур. Во всем регионе будут приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.