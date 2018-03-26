"Зимняя вишня". Нечужая беда
Все отошло на второй план...
Споры между странами, деньги, санкции, холодные войны, демонстрация государственных мускулов. Мигом все оказалось так мелко.
Все беды и радости, все проблемы разом погасли, словно солнце на фоне атомного взрыва.
Кажется, словно вращение планеты застыло на миг.
В тот самый миг, когда слышишь запись голоса ребенка, который бродит по задымленному этажу с прашивает: «Где наш папа.....».
Таким же голосом спросонья дети зовут родителей, когда им приснился кошмар.
Голос не испуган даже. Растерян. И в нем слышна вера. Безграничная вера в отца. Ведь папа самый сильный, папа может все. Папа обязательно спасет.
Этого ребенка папа спас. Но слишком ко многим папы не успели.
И как отца меня душат слезы.
В такие моменты понимаешь, что чужой беды не бывает.
Мне звонят друзья-телевизионщики, работающие на месте трагедии. С просьбой просто поговорить. Им надо успокоиться. Потому что даже они — закаленные страшными трагедиями — не могут не впустить эту беду в свое сердце. А сердце, оказывается, не такое уж и жесткое.
Наша беда.
Наши дети.
Наша скорбь.
Соболезнования присылают не только реионы России, но и многие страны, включая США.
Все мы скорбим вместе с Кузбассом.
Это нечужая беда — наша общая.
Берегите наших детей...
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