2018-03-26T14:59:41+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

"Зимняя вишня". Нечужая беда

Кемеровчане, вся Россия и мир скорбят вместе с вами
Евгений САЗОНОВЗаместитель главного редактора по регионам
Поделиться:
Утро понедельника 26 марта 2018 г. У здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.Утро понедельника 26 марта 2018 г. У здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Все отошло на второй план...

Споры между странами, деньги, санкции, холодные войны, демонстрация государственных мускулов. Мигом все оказалось так мелко.

Все беды и радости, все проблемы разом погасли, словно солнце на фоне атомного взрыва.

Кажется, словно вращение планеты застыло на миг.

В тот самый миг, когда слышишь запись голоса ребенка, который бродит по задымленному этажу с прашивает: «Где наш папа.....».

Таким же голосом спросонья дети зовут родителей, когда им приснился кошмар.

Голос не испуган даже. Растерян. И в нем слышна вера. Безграничная вера в отца. Ведь папа самый сильный, папа может все. Папа обязательно спасет.

Этого ребенка папа спас. Но слишком ко многим папы не успели.

И как отца меня душат слезы.

В такие моменты понимаешь, что чужой беды не бывает.

Мне звонят друзья-телевизионщики, работающие на месте трагедии. С просьбой просто поговорить. Им надо успокоиться. Потому что даже они — закаленные страшными трагедиями — не могут не впустить эту беду в свое сердце. А сердце, оказывается, не такое уж и жесткое.

Наша беда.

Наши дети.

Наша скорбь.

Соболезнования присылают не только реионы России, но и многие страны, включая США.

Все мы скорбим вместе с Кузбассом.

Это нечужая беда — наша общая.

Берегите наших детей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бедные дети звонили родителям: «Мы горим! Мы горим! Мы не можем выйти», а помочь им никто не мог»: родственница Амана Тулеева рассказала об огненной ловушке в ТЦ «Зимняя вишня»

Поселок Трещевский Кемеровской области выглядит вымершим. На улицах - ни души, многие прильнули к экранам телевизора, но все равно не знают верить ли новостям. А кто смог, тот уехал в областной центр. Там на месте трагедии ищут ответ на главный вопрос - кто бросил детей из 5А в огненной ловушке в злополучной «Зимней вишне» (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Не первый и, возможно, не последний: где и когда еще происходили крупные пожары в торговых центрах

Казань, ТЦ «Адмирал».

11 марта 2015 года.

Сигнал о пожаре в ТЦ «Адмирал» на улице Клары Цеткин поступил в МЧС в 12.54. А уже во втором часу дня столб дыма был виден в нескольких районах города. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров, часть комплекса рухнула, из здания эвакуировали более 650 человек. Несмотря на смертельную опасность, многие торговцы до последнего пытались спасать свой товар, а потом, когда уже в здание было зайти невозможно, прорваться через оцепление, - туда, где уже все полыхало… (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Украинские пограничники задержали российское судно в Азовском море
В Барселоне при столкновениях с полицией пострадали более 50 человек‍
Проверки безопасности в торговых центрах: Матвиенко предостерегла от кампанейщины в связи с ЧП в Кемерово
В Великобритании арестуют российские активы «сомнительного происхождения»
В США заинтересовались расширением влияния КНР в Африке
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово спасатели обследовали все этажи
Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово
Знаменосцу почётного караула стало дурно во время выступления Порошенко
Песков переадресовал в Минпромторг РФ вопрос об ответных мерах на новые пошлины США
Фотографии сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: эксклюзивные кадры из кинозала
Минпромторг начал принимать заявки на участие в системе tax free
Песков: Россия не получала официальных заявлений от США о намерении выслать дипломатов
На разработку новой версии SSJ 100 направят около 85 млрд рублей
Глава «ФК Открытие» Задорнов возглавил совет директоров Бинбанка
Источник: сотрудники «Зимней вишни» видели, как подростки подожгли поролоновую яму в батутном центре
"Детей давили, там такая паника была!", - очевидец пожара в ТЦ "Зимняя вишня" рассказала, как охранники мешали детям выйти из огня
Российские послы в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД этих республик
Эксперты назвали место падения китайской станции «Тяньгун-1»
Министр иностранных дел КНДР планирует посетить Россию в середине апреля
Причина смерти Сергея Мавроди: основатель «МММ» жаловался на боли в сердце
Трехдневный траур по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: в регионе приспустят флаги