"Зимняя вишня". Нечужая беда

СЕГОДНЯ 14:55 2018-03-26T14:59:41+03:00

Утро понедельника 26 марта 2018 г. У здания ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Фото: REUTERS

Кемеровчане, вся Россия и мир скорбят вместе с вами

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Все отошло на второй план...

Споры между странами, деньги, санкции, холодные войны, демонстрация государственных мускулов. Мигом все оказалось так мелко.

Все беды и радости, все проблемы разом погасли, словно солнце на фоне атомного взрыва.

Кажется, словно вращение планеты застыло на миг.

В тот самый миг, когда слышишь запись голоса ребенка, который бродит по задымленному этажу с прашивает: «Где наш папа.....».

Таким же голосом спросонья дети зовут родителей, когда им приснился кошмар.

Голос не испуган даже. Растерян. И в нем слышна вера. Безграничная вера в отца. Ведь папа самый сильный, папа может все. Папа обязательно спасет.

Этого ребенка папа спас. Но слишком ко многим папы не успели.

И как отца меня душат слезы.

В такие моменты понимаешь, что чужой беды не бывает.

Мне звонят друзья-телевизионщики, работающие на месте трагедии. С просьбой просто поговорить. Им надо успокоиться. Потому что даже они — закаленные страшными трагедиями — не могут не впустить эту беду в свое сердце. А сердце, оказывается, не такое уж и жесткое.

Наша беда.

Наши дети.

Наша скорбь.

Соболезнования присылают не только реионы России, но и многие страны, включая США.

Все мы скорбим вместе с Кузбассом.

Это нечужая беда — наша общая.

Берегите наших детей...

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