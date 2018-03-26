В феврале российские авиакомпании увеличили перевозки на 11%

СЕГОДНЯ 16:49 2018-03-26T16:49:41+03:00

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В феврале 2018 года российские авиакомпании увеличили перевозки на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила Росавиация, за месяц было перевезено 6,78 млн человек. Оперативные данные ведомства от 13 марта указывали на рост в 10%, до 6,7 млн пассажиров.

В прошлом месяце внутренние перевозки выросли на 9,4%, составив 4,2 млн пассажиров, международные перевозки увеличились на 13,4%, до 2,6 млн человек. Пассажиропоток между Россией и дальним зарубежьем возрос на 18,7%, до 2,1 млн человек. При этом перевозки между Россией и странами СНГ упали на 5,7%, до 460,5 тысяч человек.

Пассажирооборот компаний за февраль увеличился на 13,6%, до 17,4 млрд пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил 80,3%, что на 1,9 процентного пункта выше по сравнению с прошлогодним показателем. Для коммерческой загрузки выросла до 67,9%, передает "Интерфакс".