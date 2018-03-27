2018-03-27T15:32:19+03:00
В мире

Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента

Вместо себя глава Facebook отправит технического директора компании Майка Шрепфера или главу отдела производства Криса Кокса
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Facebook Марк ЦукербергГлава Facebook Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Основатель и директор американской компании Facebook Марк Цукерберг отказался лично выступить на заседании британского парламента по вопросу о сборе сведений о пользователях соцсети компанией Cambridge Analytica.

Как сообщила газета The Independent, Цукерберг отверг запрос Комитета парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, а вместо себя хочет технического директора Facebook Майка Шрепфера или руководителя отдела производства Криса Кокса.

"Facebook полностью осознает общественную и парламентскую заинтересованность в этом вопросе и поддерживает ваше убеждение в том, что эти вопросы должны решаться на самых высоких уровнях компании теми, кто занимает авторитетную позицию, чтобы ответить на них", - говорится в письме главы отдела общественной политики Facebook в Великобритании Ребеккой Стимсон.

Напомним, ранее в газете The New York Times появилась информация, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook. Отмечалось, что информация предназначалось доля разработки алгоритма анализа политических предпочтений граждан.

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