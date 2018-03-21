Глава Cambridge Analytica отстранен от должности из-за скандала с персональными данными пользователей Facebook

СЕГОДНЯ 12:01 2018-03-21T12:05:22+03:00

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Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс временно отстранен от исполнения обязанностей из-за скандала с персональными данными пользователей соцсети Facebook.

Решение было принято после того, как в эфире телеканала Сhannel 4 вышел фильм, в котором снятый на скрытую камеру Никс рассказывает о деятельности Cambridge Analytica по формированию общественного мнения. Используя взятки и прибегая к услугам девушек, компания манипулировала политиками и влияла на ход выборов в других странах.

Никс также отметил, что его компания сотрудничала с избирательным штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, и якобы именно Cambridge Analytica принадлежит основная заслуга в победе республиканца.

Ранее во вторник Никс заявил в интервью газете Times, что готов подать в отставку, если это спасет будущее Cambridge Analytica. «Если это поможет компании, такое решение будет правильным. На кону стоит будущее 150 молодых людей. Это очень печально», - добавил он в беседе с изданием.

Как сообщал сайт «КП», в минувшие выходные стало известно, что Cambridge Analytica незаконно хранила и анализировала персональные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы увеличить эффективность рассылаемой им политической рекламы.

Facebook потребовала удалить персональные данные своих пользователей, а также заблокировала приложение, с помощью которого они собирались. Тем не менее, скандал нанес компании-владельцу соцсети существенные убытки: за два дня ее капитализация уменьшилась на $60 млрд.