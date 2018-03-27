2018-03-27T16:42:13+03:00
Политика

МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косово

В российском дипведомстве предупредили о возможном «рецидиве вооруженных столкновений» в Балканском регионе
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в КосовоМИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в КосовоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали задержание руководителя сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича. Так, в Москве решительно осудили инцидент, произошедший в минувший понедельник, 26 марта, в городе Косовска-Митровица.

«Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении Марко Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной», - говорится в заявлении МИД РФ.

Также в дипведомстве выразили уверенность в том, что Приштина, ЕС и США настроены жестоко подавлять стремление сербов в Косово отстаивать свои легитимные интересы. По мнению российского внешнеполитического ведомства, сложившаяся ситуация чревата «рецидивом вооруженных столкновений в Косово» и «дестабилизацией в Балканском регионе в целом».

В связи с этим МИД РФ призвал всех, имеющих влияние на косовскую верхушку, осознать свою ответственность за происходящее и «незамедлительно оказать на своих подопечных сдерживающее воздействие».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник вечером, 26 марта, спецназ косовской полиции задержал представителя кабмина Сербии, когда он общался с сербами в городе Косовска-Митровица. Люди пытались защитить сербского чиновника. В итоге пострадали 32 человека - участники встречи и журналисты.

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