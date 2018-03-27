В Кемерове в память о жертвах пожара запустили в небо десятки воздушных шаров

СЕГОДНЯ 18:07 2018-03-27T18:07:12+03:00

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Ровно в 19:00 (15:00 по Москве) жители Кемерова запустили в центре города в небо десятки шаров белого и красного цвета. Акция приурочена в память о погибших в результате недавнего пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Как признаются все пришедшие, таким образом они еще раз хотят выразить свою скорбь по жертвам трагедии.

Акция памяти также прошла и у самого ТЦ "Зимняя вишня". Пришедшие выпустили в небо белые шары, а священнослужители провели молебен. Жители Кемерова зажгли десятки свечей на месте трагедии и продолжают нести цветы.

Трагедия в столице Кузбасса разыгралась 25 марта, когда загорелся последний этаж ТЦ «Зимняя вишня» на котором находилось много семей с детьми. В результате возгорания пламя перекинулось на соседние этажи. Люди в панике бросились искать выход на улицу. Спастись удалось не всем. Погибло 64 человека. Еще десятки числятся пострадавшими.

В России в память о погибших в Кемерове 28 марта объявлено траурным днем. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.