Объявлен общероссийский траур по погибшим в Кемерово

СЕГОДНЯ 15:27 2018-03-27T15:54:05+03:00

На телевидении и радио отменят развлекательные программы и рекламу

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После пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кузбассе президент Владимир Путин подписал указ, по которому 28 марта объявлено денем общероссийского траура.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 г. днем траура в Российской Федерации», – написано в документе.

В траурное время приспускают государственные флаги. А театры, телеканалы и радиостанции просят отказаться от юмористических и развлекательных постановок и передач. Хотя за несоблюдение этих рекомендаций ТВ или радио никто не накажет – это добровольное решение, которое полностью лежит на совести гендиректора. Также в день скорби отменяют городские праздники, концерты и спортивные соревнования.

Когда объявляли всероссийский траур?

1. 12 июля 2011 года. Из-за шторма потерпел крушение теплоход "Булгария". Погибли 122 человека;

2. 9 июля 2012 года. Наводнение в Краснодарском крае унесло жизни 171 человека. И опрокинулся автобус с паломниками из России под Черниговом - погибли 14 человек;

3. 1 ноября 2015 года. Теракт на борту пассажирского самолёта, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека;

4. 26 декабря 2016 года. Падение самолёта Ту-154 при взлёте в Сочи. Погибли 92 человека.

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