Премьера Израиля выписали из больницы

СЕГОДНЯ 07:52 2018-03-28T07:52:56+03:00

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выписан из иерусалимского госпиталя «Хадасса Эйн-Карем». Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

В больницу его 27 марта направил лечащий врач из-за высокой температуры и кашля. Анализы показали, что у Нетаньяху острая вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Главу правительства отправили лечиться домой. Ему прописали покой и медикаментозное лечение, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, причиной госпитализации Нетаньяху стал рецидив простудного заболевания: две недели назад он не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Напомним, что глава еврейского государства уже не раз попадал в больницу за время своего премьерства. В августе 2013 года премьер-министра Израиля экстренно доставили в одно из медучреждений Иерусалима с жалобами на острую боль в области живота.