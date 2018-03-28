2018-03-28T07:52:56+03:00
Политика

Премьера Израиля выписали из больницы

Беньямина Нетаньяху отправили домой лечиться от ОРВИ
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выписан из иерусалимского госпиталя «Хадасса Эйн-Карем». Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

В больницу его 27 марта направил лечащий врач из-за высокой температуры и кашля. Анализы показали, что у Нетаньяху острая вирусная инфекция верхних дыхательных путей. Главу правительства отправили лечиться домой. Ему прописали покой и медикаментозное лечение, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, причиной госпитализации Нетаньяху стал рецидив простудного заболевания: две недели назад он не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. Напомним, что глава еврейского государства уже не раз попадал в больницу за время своего премьерства. В августе 2013 года премьер-министра Израиля экстренно доставили в одно из медучреждений Иерусалима с жалобами на острую боль в области живота.

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