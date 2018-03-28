Автобус с туристами попал в ДТП в Австрии: пострадали 36 человек

СЕГОДНЯ 15:12 2018-03-28T15:12:21+03:00

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В австрийских горах случилось ДТП с участием туристического автобуса. В результате аварии пострадали 36 человек, включая водителя.

Уточняется, что туристы из Южной Кореи направлялись из города Зальцбург в Верхнюю Австрию на альпийский курорт Зальцкамергут. В какой-то момент водитель потерял управление на скользкой заснеженной дороге и врезался в каменную стену недалеко от одного из отелей.

По данным издания Süddeutsche Zeitung, туристы получили лишь легкие травмы, а вот водитель, который является хорватом по национальности, в результате аварии серьезно пострадал.

Напомним, что в начале марта страшное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло также в Перу. Тогда транспортное средство вылетело с горной дороги и рухнуло в 100-метровую пропасть. В результате аварии погибли не менее 11 человек, еще около 50 пострадали, передает сайт kp.ru