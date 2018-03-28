2018-03-28T15:36:53+03:00
Политика

Песков о презентации Лондона по делу Скрипаля: не выдерживает критики

В Кремле подчеркнули, что Великобритания так и не предоставила вразумительных объяснений своей позиции по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Лондон все еще не предоставил никаких вразумительных доказательств якобы причастности Москвы к отравлению английского шпиона Сергея Скрипаля.

По словам представителя Кремля, даже те страны, которые выразили солидарность с Великобританией, считают ее аргументацию по данному вопросу слабой и недостаточной.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Лондон решил объяснить свою позицию на шестью слайдах. В них вошел список высказываний премьер-министра Британии Терезы Мэй, заявления экспертов из химлаборатории в Солсбери (в одну строку), данные о количестве пострадавших, перечисление фактов "агрессии РФ" и ответных мер на нее, а также грозная надпись с фотографией противогаза: "Мы не сомневаемся в том, что за это ответственна Россия". Более того, один из этих слайдов был полностью занят британским гербом и названием презентации.

"Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, - вряд ли это выдерживает критику", - прокомментировал Песков, подчеркнув эфемерность причастности Москвы к случившемуся в Солсбери.

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