Чехия высылает трех российских дипломатов до 1 апреля
До 1 апреля Чехия высылает двух сотрудников российского посольства и одного сотрудника торгового представительства РФ. ОБ этом сообщил представитель посольства России в Праге Алексей Колмаков.
"Два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства должны покинуть Чехию, согласно решению руководства республики, "не позднее 1 апреля", — заявил Колмаков, передает РИА Новости.
Напомним, 26 марта министр иностранных дел России Мартин Стропницкий заявил, что в знак солидарности с Лондоном персонами нон-грата объявлены трое российских дипломатов, поэтому им придется покинуть страну.
Он отметил, что для выбора высылаемых дипломатов были проведены тщательные консультации. В докладе республиканской Службы безопасности и информации за 2016 год заявляется, что значительную часть персонала российского посольства РФ составляют представители спецслужб.
Напомним, ранее 16 европейских стран, а также Украина, Молдавия, США и Канада заявили о высылке российских дипломатов - в общей сложности более 100 человек.