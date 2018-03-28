2018-03-28T22:02:49+03:00
Политика

Чехия высылает трех российских дипломатов до 1 апреля

Страну должны покинуть два сотрудника посольства и один сотрудник торгового представительства
Екатерина БОЛГОВА
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Посольство РФ в ПрагеПосольство РФ в ПрагеФото: REUTERS
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До 1 апреля Чехия высылает двух сотрудников российского посольства и одного сотрудника торгового представительства РФ. ОБ этом сообщил представитель посольства России в Праге Алексей Колмаков.

"Два сотрудника посольства и один сотрудник торгпредства должны покинуть Чехию, согласно решению руководства республики, "не позднее 1 апреля", — заявил Колмаков, передает РИА Новости.

Напомним, 26 марта министр иностранных дел России Мартин Стропницкий заявил, что в знак солидарности с Лондоном персонами нон-грата объявлены трое российских дипломатов, поэтому им придется покинуть страну.

Он отметил, что для выбора высылаемых дипломатов были проведены тщательные консультации. В докладе республиканской Службы безопасности и информации за 2016 год заявляется, что значительную часть персонала российского посольства РФ составляют представители спецслужб.

Напомним, ранее 16 европейских стран, а также Украина, Молдавия, США и Канада заявили о высылке российских дипломатов - в общей сложности более 100 человек.

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