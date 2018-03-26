Такого еще не было: Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов

СЕГОДНЯ 17:13 2018-03-26T18:24:41+03:00

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РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЛ ЛИЧНО ТРАМП

Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. Та, напомним, после отравления своего шпиона Сергея Скрипаля сама выслала 23 российских дипломатов и требовала аналогичного жеста в знак солидарности и от своих союзников в Европе и за океаном.

В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек.

- Президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки офицеров российской разведки (именно так и сказано! - Ред.) из США и закрыть российское генконсульство в Сиэтле в виду его близости к одной из наших баз подводных лодок. Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов, - объявили в Белом доме. - США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний случай в ее череде дестабилизирующих действий в мире.

Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже ЛондонФото: REUTERS

В течение недели российские дипломаты должны покинуть Соединенные Штаты. А генконсульство на западном побережье закроют 30 марта.

В Белом доме специально подчеркнули, что такое решение принимал лично глава государства.

- Это решение, к которому президент был причастен с самого начала, которое он принял после нескольких встреч со своей командой, - уточнил неназванный представитель его администрации.

УКРАИНА НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ

Аналогичный шаг по призыву Лондона (напомним, тот ранее выслал 23 российских дипломатов) одновременно сделал и ряд стран Евросоюза. По четыре дипломата высылают Германия, Франция, Польша и Канада. Чехия, Литва - трех, Дания, Нидерланды и Италия - двух, Латвия, Эстония, Финляндия и Румыния - по одному.

премьер Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что речь идет якобы о разведчикахФото: REUTERS

А вот примазавшаяся к натовскому блоку Украина - целых 13. «В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из немногих оставшихся», - написал в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко.

А премьер Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что речь идет якобы не о дипломатах.

Дональд Туск пообещал принять некие дополнительные меры против России в ближайшие дни и неделиФото: REUTERS

- На самом деле это люди, которых называют «незадекларированными разведчиками». В Чехии их вроде бы больше всего в Европе, - отметил он.

И это вроде как еще не все. Глава Европейского Совета Дональд Туск пообещал принять некие дополнительные меры против России в ближайшие дни и недели.

РЕАКЦИЯ

- Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование дела Скрипаля как такового, равно как и причастности России к трагедии, которая произошла в Солсбери, - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

- Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права.

Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем, - предупредили следом в МИД РФ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Британия арестует российское имущество неизвестного происхождения

- Уже выданы ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги, - объявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон. Тот самый, кто советовал России «отойти и заткнуться».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист: «Россия ответит зеркально»

- Последнее время российско-американские отношения непрерывно деградировали, и дело Скрипаля стало лишь удобным поводом для новых санкций. Так что нынешний жест Вашингтона очень печальный, но ожидаемый. Хотя 60 дипломатов - это очень много, почти половина дипмиссии. Россия, естественно, ответит зеркально, и противостояние с Западом обострится еще сильнее.

Александр Лапин, кандидат политических наук, германист: «Идти на разрыв отношений с Москвой Берлину невыгодно - потому «всего» 4 высланных»

- Новым советником по нацбезопасности президента США стал одиозный «ястреб» Джон Болтон, так что нынешний поворот Штатов к более крутым мерам вполне ожидаем. В вашингтонских элитах могут быть разногласия по внутренним вопросам, но против России они выступают единым фронтом. Однако в ФРГ ситуация в корне иная. Ангела Меркель смогла переизбраться на четвертый срок, однако ее власть имеет громадный антирейтинг и крайне неустойчива. Например, недавно Меркель заявила: «Ислам - это часть Германии». А новый министр внутренних дел Хорст Зеехофер с порога произнес прямо противоположное: «Ислам - не часть Германии, у нас свой культурный код». С другой стороны, Россия - важнейший экономический партнер ФРГ. И в этих условиях идти на полный разрыв отношений для Берлина крайне невыгодно. Этим и объясняется относительно малое (сравнительно с США) количество высылаемых дипломатов - «всего» четыре человека.

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам: «Они взрывают систему международного права»

- Решение о высылке дипломатов из ряда стран ЕС, а также из США из солидарности с Британией - абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор. Окончательных результатов расследования по делу Скрипаля нет, а виновного в лице России уже назначила не только Великобритания, но и ее союзники в Евросоюзе и Америке. Это звено в цепи провокаций против РФ, которые просто взрывают всю систему международного права. Уверен, что ответные наши меры будет более чем адекватными и последуют в ближайшее время.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Эксперт: Европа высылает российских дипломатов из-за собственной неполноценности - Это полностью вписывается в теперь уже многолетнюю политику Запада, - рассказал «КП» политолог, эксперт по Италии Марк Барнардини. - Главным образом, все упирается в попытку отвлечь общественное мнение от внутриевропейских проблем: поголовное обеднение населения, миграция (причина которой – постоянное вмешательство США руками ЕС в североафриканские и ближневосточные дела), и, относительно Великобритании – "Брэксит" (подробности)