2018-03-28T22:58:48+03:00
В мире

Ассамблея Межпарламентского союза приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима

В тексте документа выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за его законные права
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Женеве приняла резолюцию против позиции властей США по статусу Иерусалима.

«В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за его законные права, заявляется о неприятии решения администрации США», — сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Также в документе содержится призыв к парламентами государств, участвующих в МПС, способствовать восстановлению Палестины в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, передает РИА Новости.

Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о принятом решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Во многих странах раскритиковали такую позицию Вашингтона. В Палестине и других государствах прошли многочисленные митинги.

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