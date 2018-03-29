2018-03-29T03:26:28+03:00
Политика

В Госдепе признались в любви к русским

Представитель ведомства заявил о намерении Вашингтона наладить отношения с Москвой
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдепартаменте США признались в любви к русскимВ Госдепартаменте США признались в любви к русскимФото: REUTERS
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В Госдепартаменте США хорошо относятся к россиянам и надеются наладить отношения с Москвой. Такое заявление сделала представитель внешнеполитического ведомства по работе с русскоязычными СМИ Ванесса Акер.

По ее словам, Вашингтон не хочет развязывать войну с Россией, и выступает за мирное сотрудничество.

«Будем надеяться, что в будущем его удастся наладить. Мы уже говорили, что у нас нет никакого плохого отношения к русским и россиянам. Мы любим русских. Выходцы из России живут в США. Но у нас есть претензии к деятельности нынешнего правительства и нынешней власти России», — сказала она в интервью эстонской газете Postimees.

Представитель Госдепа подчеркнула, что США доверяют данным Великобритании по «делу Скрипаля». Акер уверена, что доказательства Лондона «достаточно убедительны, чтобы принять тяжелую правду» о, якобы, причастности России к инциденту.

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