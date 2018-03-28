2018-03-28T08:26:23+03:00
Политика

Госдеп назвал Россию "чудовищем из морских глубин"

В посольстве РФ отметили, что такие сравнения использовались во времена нацистской Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала Россию "чудовищем из морских глубин". Спикер внешнеполитического ведомства подчеркнула, что у Москвы "длинные руки", поэтому она может вмешаться в американские выборы.

Стоит отметить, что данное заявление было сделано во вторник, 27 марта. Корреспондент агентства Associated Press даже переспросил у Наурэрт, действительно ли он правильно понял ее слова о большом количестве "щупалец" у России, на что дипломат ответила утвердительно, подкрепив свое высказывание сравнением нашей страны с монстром.

В посольстве РФ в США оперативно отреагировали на данное заявление и провели связь между ним и антибольшевистским плакатом времен довоенной нацистской Германии. На полотнище изображен большой красный паук с черепом вместо головы и в шлеме красноармейца. Он восседает на земном шаре, охватывая почти всю его поверхность своими лапами.

Ранее подобное сравнение использовалось нацистами по отношению к Советскому Союзу Фото: Twitter.com

Ранее подобное сравнение использовалось нацистами по отношению к Советскому СоюзуФото: Twitter.com

"Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента", - прокомментировали случившееся на странице посольства в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в феврале этого года США опубликовали список из 13 российских граждан и трех организаций, которые якобы причастны к вмешательству в выборы американского президента.

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