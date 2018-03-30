Источник: Израильские самолеты не проводили разведку над Сирией

СЕГОДНЯ 01:53 2018-03-30T01:57:37+03:00

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Сообщения о том, что израильские самолеты провели разведывательный полет над территорией Сирии на большой высоте, - полная глупость. Об этом заявили в Минобороны РФ

«Информация, опубликованная в ряде СМИ со ссылкой на иностранный источник, о том, что «израильские истребители обманули российские радары в Сирии и провели разведку на большой высоте» – полная глупость», — цитирует РИА Новости слова своего источника.

Он подчеркнул, что любой летательный аппарат на большой высоте наоборот становится легко обнаруживаемым и уязвимым для систем ПВО большинства стран. Никто не пытается нарушать чужое воздушное пространство на большой высоте со времен, когда над территорией СССР был сбит американский У-2.

Также в Минобороны указал, что средства ПВО Сирии неоднократно обнаруживали и сбивали ракеты класса «воздух-поверхность», у которых эффективная отражающая поверхность намного меньше, чем у самолета F-35.

«Что касается российских средств ПВО в САР, то они надежно прикрывают российские объекты в Тартусе и Хмеймиме», — подчеркнул источник в российском военном ведомстве.

Ранее сайт kp.ru писал, что кувейтская газета Al-JArida опубликовала материал, в котором говорилось, что в марте 2018 года два израильских истребителя F-35 провели разведывательную операцию в воздушном пространстве Ирана. Они пролетели над Сирией и Ираком и остались незамеченными для радаров, средств ПВО и систем слежения этих стран.