В процессе согласования списков пленных в Донбассе достигнут прогресс

СЕГОДНЯ 12:13 2018-03-30T12:13:13+03:00

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Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось достичь прогресса в согласовании и верификации списков для обмена военнопленными в Донбассе. Такое заявление сделал полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

"Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса. Но, к сожалению, украинская сторона ищет поводы для затягивания, в том числе пересмотра самого принципа обмена", - сказал полпред.

Он также подчеркнул, что объявляемые на линии разграничения перемирия значительно помогают в обеспечении безопасности жителей районов, входящих в конфликтную зону. Даже несмотря на то, что ни один из таких режимов прекращения огня не соблюдался полностью, статистика последних лет свидетельствует о снижении числа жертв, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что последний обмен пленным по принципу "всех на всех" между Киевом и Донбассом проходил в конце прошлого года. Тогда ЛНР и ДНР отпустили 74 узников, а украинская сторона вернула на родину 237 человек из 306 обещанных.