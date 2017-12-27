Обмен пленными: Здравствуй, мама, возвратили нас не всех

27 Дек. 23:51 2017-12-27T23:53:05+03:00

У контрольно-пропускного пункта «Майорск» в районе Горловки Донецк передал Киеву 58 человек в обмен на 165. Уезжали «гости Донбасса» не с пустыми руками... Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС

Украина обещала отдать ДНР и ЛНР 306 человек, но домой вернулись лишь 237. Опять обман?

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Киев настолько не хочет разговаривать напрямую с ДНР и ЛНР, а непризнанные республики настолько не доверяют властям Украины, что обмен пленными в Донбассе не проводился уже долгие 14 месяцев. И вот дата была назначена. Принцип утвержден - всех на всех. Наши корреспонденты увидели, как этот обмен происходил и кто вернулся на родину.

27 декабря

10.47

Из ворот Западной исправительной колонии строгого режима в Макеевке (ДНР) выезжают машины ГАИ, за ними автозаки с украинскими военнопленными. Отсюда до КПП «Майорск», что уже на украинской территории, больше часа езды. Здесь и произойдет обмен.

12.09

В Киеве уже бывших пленных ждут родственники. Наталья не видела мужа 19 месяцев.

- Мой муж вместе с остальными должен прилететь в «Борисполь». Ждем и молимся! Только бы не сорвалось, - надеется женщина. - Он служил в инженерных войсках, ждал демобилизации. Но его отправили в Донбасс. Ехал на машине и случайно заехал на чужой блокпост.

15.36

Изначально договорились, что в полдень на время перекроют дороги, ведущие к месту обмена пленными, а контрольно-пропускной пункт «Майорск» не приостановит работу. Но украинская сторона запамятовала о своих обещаниях и продолжила пропускать людей со своей территории. В буферной зоне собралось больше двух тысяч человек и сотня автомобилей. Из-за этого обмен пленными, запланированный на час дня, начался в полчетвертого.

В условленное место - между Зайцевом и Николаевкой на подконтрольной Киеву территории - приезжают автобусы из ЛНР.

В первом - 16 украинцев, во втором - луганские и российские журналисты, в третьем - представители непризнанной республики. Среди освобожденных Владислав Овчаренко - участник фанатской футбольной группировки луганской «Зари». Его вместе с 19-летним приятелем Артемом Ахмеровым обвиняли в подрыве памятника ополченцам, сборе денег для добровольческих украинских батальонов. За шпионаж Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, а Ахмерова - к 13.

Представитель украинской стороны сопровождает пленных, захваченных в Донбассе, к пункту их обмена у поселка Бахмут. Фото: Valentin Ogirenko/REUTERS

15.47

Выясняется, что в ЛНР и ДНР вернутся не 306 человек, как было оговорено изначально, а меньше.

- 43 человека из списка незаконных военных формирований отбыли наказание, освобождены из-под стражи и не приехали на обмен, - заявила уполномоченная Верховный рады по правам человека Валерия Лутковская.

16.55

Этого момента жена, дочь и мама Максима Гармаша ждали два года. С тех пор как летом 2015-го он поехал к ним в Харьков, а оказался в украинском плену.

- В начале 2014-го Максим с друзьями в родном Красноармейске (город в Донецкой области. - Ред.) организовали отряды самообороны. 1 мая Максим освобождал ополченцев, которых украинская разведгруппа захватила на блокпосту. 11 мая он участвовал в референдуме в Красноармейске в поддержку ДНР. В тот день в город ворвались нацисты из батальона «Днепр» и расстреляли мирных жителей, - рассказывает его друг Влад Рубцов.

Максим уехал из Красноармейска, вступил в ополчение. Участвовал в боях, был ранен. В конце лета поехал в Харьков за семьей. Там его арестовали по доносу. На глазах жены и трехлетней дочери безжалостно избили. В Харьковском СИЗО Максима пытали, но он не признал вины и даже добился возбуждения уголовного дела против СБУ за пытки. После этого его перевели в Днепропетровск, где осудили на 8 лет строгого режима.

С тех пор жена и дочь Максима переехали в Москву. И совсем скоро он наконец-то сможет их обнять.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Если не помешает война

Дмитрий СТЕШИН

Это был самый тяжелый обмен пленными. Тяжести и сложности добавляла формулировка «всех на всех». Стороны буквально до последней минуты согласовывали списки. Украина не хотела отдавать конкретных людей и, по слухам, добавила в свои списки «первых попавшихся, задержанных на улицах». Так это или нет, можно будет понять спустя несколько дней, когда все 237 освобожденных Украиной будут учтены и опрошены.

Это еще и самый крупный обмен с начала войны в Донбассе, он был согласован на самом высоком уровне. Окончательно условия обмена утвердили только в минувший понедельник лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник. За сторонами присматривали, если так можно выразиться, сам Патриарх Кирилл и митрополит Киевский Онуфрий. Обмен важно было завершить до Нового года и Рождества. Чтобы люди встретили праздники дома.

Разумеется, не обошлось и без накладок - часть пленных украинская сторона не вернула, мол, кто-то «уже отбыл наказание и уехал домой». А нескольких граждан России не возвратили в принципе, сославшись на то, что их надо менять по линии МИДа.

По мнению договорившихся сторон, в следующем году обмены планируют продолжить.

Если этому не помешает война.

Я сам несколько дней назад вернулся с Донбасса, ожидания там тягостные. Ждут морозов, которые позволят военной технике передвигаться по чернозему. Клянут войну и в то же время ждут ее продолжения - судя по минувшим четырем годам, политического решения этот конфликт не имеет. Исключая единственный, относительно мирный вариант - внутренний развал и смуту на Украине.

И прошедший обмен измученные ожиданием войны и неизвестностью люди восприняли своеобразно. Как написал мне старый донецкий друг в тот момент, когда стало ясно - обмен состоялся: «Ну все, теперь точно война будет. Их сторона своих пленных забрала, наша - своих. Вы еще и офицеров из наблюдательного центра вывели, с украинской стороны».

Одно можно сказать точно - войну начнут не республики Донбасса и не Россия.