На юге Афганистана в результате взрыва мины погибли двое военных

СЕГОДНЯ 10:58 2018-03-31T10:58:34+03:00

Ответственность за взрыв мины в Кандагаре не взяла на себя ни одна из действующих террористических группировок Фото: REUTERS

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В афганском городе Кандагар солдаты вооруженных сил страны подорвались на радиоуправляемом фугасе. В результате взрыва двое военнослужащих погибли на месте, еще несколько получили ранения.

По данным местных властей, взрывное устройство было установлено на пути следования солдатской автоколонны и сработало, когда к нему приблизился автомобиль афганских ВС.

В настоящее время на месте работают саперы и следователи военной прокуратуры. Пострадавшие спешно доставлены в ближайший армейский госпиталь. Их состояние оценивается как стабильно-тяжелое. К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственности за атаку.

Как пишут местные СМИ, обстановка в афганской провинции Кандагар резко ухудшилась в последнее время. Вооруженные группы исламистов устраивают время от времени вылазки и нападают, как на мирное население, так и на военных.

Ранее стало известно, что в Сирии на мине подорвались военные вооруженных сил международной антитеррористической коалиции во главе с США. Пентагон заявил о гибели двух американских солдат.