2018-03-31T15:42:43+03:00
В мире

Мальчика с разными глазами и заячьей губой, которого унижали в школе, спас кот

Появление в доме животного, как две капли воды похожего на него, привело малыша в неописуемый восторг и до неузнаваемости изменило его взгляды на жизнь
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Мэддок и его питомец. Фото: InstagramМэддок и его питомец. Фото: InstagramФото: другой источник.
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В американском штате Оклахома живут необычные друзья — мальчик и кот. У них одинаковые атавизмы внешности — заячья губа и разный цвет глаз. История ребенка и домашнего животного заставит практически любого поверить в судьбу и в то, что чудеса бывают.

7-летний Мэдден Хамфрис родился с серьезным дефектом внешности. Когда мама увидела в роддоме малыша — ахнула, у ребенка была уродливая заячья губа. Кроме того, один глаз был голубым, другой карим.

Врачи успокоили женщину, что внешность - дело поправимое. И когда ребенок подрос, ему сделали несколько операций и более-менее привели внешность в порядок. Однако, что касается гетерохромиии (разного цвета глаз), тут медики развели руками.

Когда мальчик пошел в школу, его сверстники постоянно подтрунивали над ним. Смеялись, что он не такой, как все. Ребенка это расстраивало до рыданий в подушку по ночам.

Но в один день все изменилось, словно по мановению волшебной палочки. Однажды мама Мэддена Кристина Хамфрис увидела фотографию необычной кошки в "Фейсбуке". Её разместила группа по спасению животных. У животного были точно такие же отклонения во внешности, как и у ее первенца. Такое совпадение настолько поразило членов семьи, что они не раздумывая решили взять животное к себе.

«Я поразилась тому, что такая кошка вообще существует, удивительно, что мы о ней узнали, и невероятно, что множество знакомых и незнакомых людей помогли нам добраться до кошки и забрать её из приюта», - призналась женщина.

Появление в доме котика, похожего на него, привело малыша в неописуемый восторг и до неузнаваемости изменило его взгляды на жизнь. Теперь Мэдден больше не чувствует себя одиноким, потерянным и отвергнутым.

Кошечку назвали Луна, и мама уже выложила снимки с ней в соцсети. Пользователи в комментариях восхищаются дружбой ребенка и домашнего питомца и всячески поддерживают семью.

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