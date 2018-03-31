Во Франции мужчина назвался террористом и попытался протаранить людей на машине

СЕГОДНЯ 18:34 2018-03-31T18:34:29+03:00

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В субботу, 31 марта, стало известно, что на востоке Франции мужчина, назвавшись террористом, попытался протаранить людей на машине. Инцидент произошел в городе Вийербане после проходившего там фестиваля электронной музыки Reperkusound.

Как выяснилось, 34-летний водитель разогнался на своем автомобиле и прокричал: «Я террорист». Однако совершить наезд на пешеходов ему не удалось, так как после своих выкриков он сразу был задержан сотрудниками полиции. Между тем без пострадавших не обошлось: двое правоохранителей получили легкие травмы.

Кстати, французские власти пока не называют произошедшее терактом. А по данным радиостанции France Info, задержанный просто был пьян.

Отметим, случаи наезда на людей во Франции не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года во французском департаменте Сена и Марна, расположенном к востоку от Парижа, автомобиль врезался в пиццерию. В результате погибла восьмилетняя девочка, и еще пять человек получили травмы.