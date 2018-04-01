2018-04-01T15:08:38+03:00
Политика

В Совфеде призвали российских туристов не отказываться от поездок в Британию

По мнению сенатора Рязанского, рост антироссийских настроений в Соединенном Королевстве вряд ли скажется массово на обычных гражданах РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали обращение посольства РФ в Великобритании, в котором дипломаты рекомендовали россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Соединенное Королевство. Как считает председатель комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский, туристам не стоит отказываться от поездок в Британию. По его мнению, возможный рост антироссийских настроений в этой стране вряд ли скажется массово на обычных гражданах РФ.

«Не думаю, что это может сказаться на простых гражданах, туристам не стоит отказываться от поездок», - сказал сенатор РИА Новости.

Между тем политик согласился с тем, что россиянам, планируя поездки в Великобританию, теперь следует принимать в расчет ряд факторов. В частности, Рязанский попросил «проявлять осторожность» при отправке детей на языковые курсы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее посольство РФ в Соединенном Королевстве рекомендовало россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Великобританию в связи с «антироссийской политикой Лондона и нарастанием угрожающей риторики британской стороны».

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