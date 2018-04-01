В Совфеде призвали российских туристов не отказываться от поездок в Британию
В Совете Федерации (СФ) прокомментировали обращение посольства РФ в Великобритании, в котором дипломаты рекомендовали россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Соединенное Королевство. Как считает председатель комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский, туристам не стоит отказываться от поездок в Британию. По его мнению, возможный рост антироссийских настроений в этой стране вряд ли скажется массово на обычных гражданах РФ.
«Не думаю, что это может сказаться на простых гражданах, туристам не стоит отказываться от поездок», - сказал сенатор РИА Новости.
Между тем политик согласился с тем, что россиянам, планируя поездки в Великобританию, теперь следует принимать в расчет ряд факторов. В частности, Рязанский попросил «проявлять осторожность» при отправке детей на языковые курсы.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее посольство РФ в Соединенном Королевстве рекомендовало россиянам «взвесить целесообразность» поездок в Великобританию в связи с «антироссийской политикой Лондона и нарастанием угрожающей риторики британской стороны».