Таджикская Somon Air приостановила полеты в Россию по некоторым направлениям

СЕГОДНЯ 15:19 2018-04-01T15:19:38+03:00

Речь идет о рейсах в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи

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Таджикская авиакомпания Somon Air со 2 апреля приостанавливает рейсы в Россию по нескольким направлениям. Решение было принято в соответствии с телеграммой Росавиации от 31 марта.

«В тексте телеграммы говорится, что «в соответствии с решением Министерства транспорта РФ в связи с отсутствием подтверждения авиационными властями Республики Таджикистан заявок авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в пункты на территории Таджикистана в полном объеме с 00:01 мск 02.04.2018 рейсы авиакомпаний Somon Air и Tajik Air по некоторым маршрутам обеспечиваться не будут», - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

В частности речь идет о рейсах Somon Air в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, 2 апреля истекает срок действия разрешения на полеты компании по маршруту Худжанд - Москва – Худжанд. Пассажиры смогут в полном объеме вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее власти Таджикистана не согласовали полеты «Уральских авиалиний» в некоторые регионы республики. В свою очередь в Минтрансе РФ заявили, что готовят зеркальные ответные меры.

Авиасообщение между странами уже ограничивалось в апреле прошлого года — тогда Минтранс РФ запретил несколько рейсов Somon Air в ответ на отказ таджикских авиацонных властей согласовать рейсы российских авиакомпаний «Ямал», «Utair» и «Укральские авиалинии».