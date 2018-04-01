Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-музыкантов в Пхеньяне

СЕГОДНЯ 17:39 2018-04-01T17:39:44+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей супругой посетил выступление южнокорейских музыкантов, прибывших в минувшую субботу в Пхеньян на гастроли. Кроме того, как сообщили в министерстве культуры Южной Кореи, на концерте присутствовали глава президиума верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ен Нам и сестра Ким Чен Ын - Ким Е Чжон.

«Стало известно, что председатель госсовета Ким Чен Ын с женой присутствовали на выступлении в Пхеньяне группы артистов», - приводит заявление южнокорейского ведомства агентство «Ренхап».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 31 марта, в КНДР приехала большая делегация южнокорейских артистов и спортсменов, которую возглавил министр культуры, туризма и спорта республики То Чжон Хван. Отмечалось, что артисты должны дать в Пхеньяне два концерта, а спортсмены-тхэквондисты провести в северокорейской столице показательные выступления.