Во Львове радикалы подожгли польский автобус

СЕГОДНЯ 18:46 2018-04-01T18:46:54+03:00

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В воскресенье появилась информация о том, что в ночь на 1 апреля украинские радикалы подожгли во Львове польский автобус. Как стало известно, инцидент произошел неподалеку от Стрыйского автовокзала.

По сведениям депутата городского совета Игоря Зинкевича, автобус сначала обклеили красно-черными листовками, а затем подожгли. При этом политик отметил, что подобные случаи неблагоприятно сказываются на отношениях Киева с Варшавой. «Такие действия неизвестных лишь ухудшают польско-украинские отношению», - написал Зинкевич на своей странице в Facebook, прикрепив к своему посту фотографии с места происшествия.

Также депутат подчеркнул, что пожарным удалось быстро справиться с огнем. Причем, по данным политика, в результате ЧП никто не пострадал.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, в конце марта прошлого года на Украине обстреляли из гранатомета генконсульство Польши. Произошло это в городе Луцк.