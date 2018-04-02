Умер Михаил Угаров - художественный руководитель Театра.Doc

СЕГОДНЯ 07:29 2018-04-02T07:31:55+03:00

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На 63-м году жизни умер Михаил Угаров - режиссер, драматург, художественный руководитель современного Театра.doc. О его смерти сообщили в руководстве московском театре документальной пьесы.

"Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссер и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич.", - говорится в сообщении на официальной странице театра в Facebook.

О смерти режиссера сообщили в руководстве Театра.docФото: facebook.com

Михаил Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Он руководил не только Театром.doc, но и Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне. Также режиссер является одним из создателей фестивалей "Новая драма", который сейчас известен как "Новая пьеса", и "Любимовка".

За свою карьеру Угаров получил множество различных наград в области кино и театра. Так, например, за сценарий сериала "Петербургские тайны" ему вручили телевизионную премию ТЭФИ, а за спектакль "Жизнь удалась" - "Золотую маску".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сентябре 2014 года Угаров снял свой первый фильм под названием "Братья Ч".