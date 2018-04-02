Ученые рассказали, чем опасна любовь к селфи

СЕГОДНЯ 11:29 2018-04-02T11:29:41+03:00

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Увлеченность гаджетами и социальными медиа может привести к потере важных воспоминаний. С таким заявлением выступили ученые, которые провели эксперимент с участием любителей фотографии.

Специалисты разбили добровольцев на две группы и устроили им экскурсию по старинной церкви. При этом первой группе предложили просто прогуляться, полюбоваться интерьером, послушать экскурсовода, а второй предложили еще и сделать памятные фотографии.

Через неделю после эксперимента испытуемые прошли тесты с вопросами о том, что они узнали на экскурсии. Оказалось, что в первой группе было, в среднем, семь-десять правильных ответов, а вот любители фотографироваться дали не более шести правильных ответов.

На основе этого ученые предположили, что людям лучше полностью сконцентрироваться на восприятии проходящего, а не отвлекаться на фотосъемку, если они хотят сохранить важные моменты в своей памяти, а не на карте памяти, пишет сайт телеканала «Звезда».