В Кремле считают "пересудами" предположения о политической подоплеке ареста Магомедовых

СЕГОДНЯ 13:09 2018-04-02T13:09:11+03:00

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, арест братьев Магомедовых - "не какая-то одноразовая акция"

Изменить размер текста: A A

В Кремле считают "политологическими пересудами" предположения о политической подоплеке ареста братьев Магомедовых. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, скорее, такие политологические пересуды", - сказал Песков журналистам, комментируя предположения о том, что арест может быть, в частности, связан с формированием нового правительства.

Он также призвал не принимать участия в обсуждениях, "оставив это политологам".

"Нет, это (арест Магомедовых) - не какие-то одноразовые акции. В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая, целенаправленная политика", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что не владеет информацией о возможной недавней встрече Владимира Путина с совладельцем группы компаний "Сумма" Зиявудином Магомедовым.

Напомним, 31 марта суд арестовал Зиявудина Магомедова, совладельца группы компаний "Сумма", подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей. Вместе с ним арестованы его брат Магомед Магомедов и бывший глава компании "Интэкс" Артур Максидов.