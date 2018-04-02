Братья Магомедовы оказались в одном СИЗО: Зиявудин затребовал огромный список вещей, а Магомед пошутил на счет фуа-гра

СЕГОДНЯ 02:55 2018-04-02T02:55:46+03:00

Но больше всего их обоих расстроило, что в «Лефортово» нет спортзала

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Правозащитники из ОНК Москвы Иван Мельников и Александр Ионов нашли арестованных миллиардеров в бодром расположении духа.

Напомним, что в субботу утром 31 марта общественности стало известно об очередном громком аресте. Тверской суд Москвы отправил в изолятор богатейших людей России - бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Пока на два месяца на период следствия. Их подозревают в создании преступного сообщества, посредством которого были похищены государственные деньги - более 2,5 миллиардов рублей. Такое преступление квалифицируется статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Как рассказал «КП» ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, оба Магомедовых сейчас в СИЗО «Лефортово» на карантине. Уже немного пришли в себя, начинают осваиваться и прикидывать, как существовать в таких условиях,

— Они, конечно же, в разных камерах. На карантине обычно всегда в «одиночке». Сперва мы пошли к Зиявудину. Он посетовал, что так мало света и нет ТВ. Но мы его успокоили, сообщив что в этой камере он ненадолго, максимум 10 дней. А в постоянной будет и телевизор, и сосед.

— Скажите, а спортивные каналы будут? Очень срочно надо. Скоро будет большой бой у Хабиба Нурмагомедова. Планировал смотреть его в живую, а теперь хотя бы по ТВ увидеть. Очень я за него переживаю, как все пройдёт.

Братья Магомедовы основатели промоутерской компании по смешанным единоборствам Fight Nights Global. И в пятницу, в день ареста Зиявудин как раз был на одном из боев.

— Задержали меня ночью, около дома. Подошли сотрудники, представились, повезли сначала в следственный департамент, потом в ИВС на Петровке, а оттуда уже в суд и сюда в «Лефортово». Конечно, я не ожидал, что в тюрьме окажусь. Скажите, тут вот в правилах внутренного распорядка написано, что я могу звонить адвокату. А как это сделать-то?

Правозащитники объяснили, что такие звонки возможны только с разрешения следователя.

— Но как же мне сообщить о вещах, которые надо побыстрее бы сюда передать? У меня с собой ничего нет. Можно я вам продиктую, а вы адвокату передадите.

Вещей Магомедову, как оказалось, нужно много, надиктовал целый список. В нем два спортивных костюма, спортивные перчатки, несколько пар кроссовок. Пришлось ему сообщить, что со спортом в «Лефортово» все плохо - зала тренажерного нет. Это Зиявудина очень расстроило.

— Да, жаль. Ну что делать, буду значит прямо в камере заниматься. Не хочу форму терять.

Ещё миллиардер попросил книг и побольше.

— Мне бы штук 5 на русском, и парочку на английском. А ещё журналов технологических

Но передавать книги на иностранных языках в СИЗО не положено.

****

Магомед Магомедов в отличие от брата уже побывал в тюремной библиотеке.

— Взял почитать Карамзина «Истрия государства Российского». Очень интересная книга, вот только я понял, что со зрением у меня, оказывается, не очень. Трудно разглядеть мелкий шрифт.

Прогулки на свежем воздухе экс-сенатор и бизнесмен пока пропускает. У него травма ноги, передвигается с тростью.

— На спорте повредил колено, - объяснил он. — Спасибо, полицеские при задержании отнеслись по-человечески, разрешили взять с собой и трость и наколенник специальный. Иначе совсем бы мне худо было.

- Вы что-нибудь ели? - поинтересовались правозащитники.

- Сегодня утром кашу, а до этого не было аппетита совсем, хотя мне предлагали поесть и очень настойчиво. Еда здесь правильная, полезная, так что это даже хорошо. Фуа-гра не дают, конечно, но такое было бы и неуместно, - пошутил он. - Сейчас ещё колено подзаживет, на прогулки буду ходить и спортом займусь.

Реакция Магомеда на то, что нет тут никакого спорта была такая же, как и у брата - расстройство и досада,

— Вот выйду отсюда, обязательно этим вопросом займусь. Помогу организовать тренажёрный зал в «Лефортово. Надо подумать, может хоть из бутылок пластиковых гантели себе сделать... Скажите, а тут все камеры такие маленькие (площадь стандартной двухместной камеры в «Лефортов» 7,8 метра - прим.авт).

— Да, к сожалению.

— Это плохо, не ожидал я, что будет так тесно. И воды горячей в камере нет (это тоже одна из главным проблем СИЗО-2 - прим.авт.). Я прочитал в правилах внутренного распорядка, что мыться в бане можно всего раз в неделю. Это как так? Я в армии когда служил, даже там такого не было.

Правозащитники объяснили, что совместно с Комиссией по правам человека РФ удалось добиться изменения в правилах «Лефортово», Минюст поправки утвердил, так что скоро можно будет мыться два раза в неделю.

— Но это все равно мало.... А можно мне сокамерника выбрать себе? Хорошо бы к любителю шахмат поместили, я очень эту игру люблю.

Члены ОНК пообещали, что напишут начальнику СИЗО об этом пожелании.

— Мне бы ещё бритву и зубную пасту нормальную. Дали порошок, я вообще таким никогда и не пользовался....

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Свой свояка видит издалека

Помимо братьев Магомедовых Мельников и Ионов навестили и старожил «Лефортово», в том числе заглянули к экс-губернатору Марий-Эл Леониду Маркелову, который в СИЗО вот уже год.

— Оказалось, он знает из новостей, что Зиявудина и Магомеда арестовали. «Их, наверное, к нам привезут? Я с Магомедовыми знаком лично, они были на встречах с губернаторами, делились опытом сотрудничества. Надеюсь, и тут, даст Бог, свидимся.

Может и свидятся....

КСТАТИ

Вся "Сумма" ушла в песок: миллиардер Зиявудин Магомедов задержан по делу о крупных хищениях бюджетных средств

Обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов. Это произошло в пятницу, 30 марта. Детали пока не известны. Сообщается лишь, что дело заведено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", квалифицируется оно как «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ) и ведет его следственный департамент МВД России (подробности)