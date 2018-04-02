ФК "Краснодар" отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова

СЕГОДНЯ 13:30 2018-04-02T13:32:47+03:00

Он работал в должности с сентября 2016 года

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В понедельник, 2 апреля, с поста главного тренера футбольного клуба "Краснодар" был отправлен Игорь Шалимов. Он работал на своем посту с сентября 2016 года.

Решение об отставке было принято после того, как кубанский клуб сыграл вничью 1:1 с махачкалинским "Анжи" в матче 24 тура чемпионата России. За полтора года у руля команды Шалимов провел 66 матчей - 30 побед, 19 ничьих и 17 поражений.

Лучший результат с командой - 4 место. А в этом сезоне за 6 туров до конца команда идет пятой. Имя нового наставника "Краснодара" будет названо в ближайшее время.

Напомним, что во время последней игры Игоря Шалимова Федор Смолов, уходя с поля, обматерил болельщиков в прямом эфире, а потом извинился.